إيران تنفي وجود ترتيبات لاستئناف المفاوضات مع واشنطن

وكالات- وكالة الرأي:

نفت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم السبت، صحة تقارير تحدثت عن عقد جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة خلال الأسبوع المقبل.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع مقرّب من فريق التفاوض الإيراني قوله إن ما بثته قناتا "العربية" و"فوكس نيوز" بشأن التحضير لجولة جديدة من المحادثات بين طهران وواشنطن "غير صحيح ولا يستند إلى أساس واقعي".

وأضاف المصدر أن التقارير المتعلقة باستكمال ترتيبات عقد مفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، أو مواصلة محادثات فنية خلال الأسبوع المقبل، غير صحيحة.

وأكد أن أي تطورات تتعلق بمسار المفاوضات ستُعلن حصرا عبر القنوات الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشددا على أن ما تنشره بعض وسائل الإعلام الأجنبية بهذا الشأن لا يمكن الاستناد إليه.

ويأتي النفي الإيراني وسط تضارب في التقارير بشأن إمكان استئناف المحادثات بين طهران وواشنطن، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وافقت على مواصلة التفاوض مع إيران، فيما نفت طهران أن تكون قد طلبت العودة إلى طاولة المفاوضات.