الاتحاد الأوروبي يُطلق مبادرة بـ883 مليون يورو لدعم تعافي غزة المبكر

وكالات- وكالة الرأي:

أطلق الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، مبادرة دولية جديدة لدعم التعافي المبكر في قطاع غزة ، بتمويل إجمالي يصل إلى 883.6 مليون يورو، وذلك خلال اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين بمشاركة 65 وفداً دولياً.

وترأست الاجتماع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، إلى جانب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، حيث ركّزت المناقشات على تعزيز الدعم المالي للقطاع، ومتابعة تنفيذ أجندة الإصلاح التي تقودها السلطة الفلسطينية.

مبادرة "فريق غزة"

وشهد الاجتماع الإعلان عن مبادرة "فريق غزة" (Team Gaza Initiative)، التي تهدف إلى تنسيق الجهود الدولية وتوجيه التمويل نحو مشاريع حيوية تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وإزالة الركام، وتحسين خدمات الصحة والطاقة، ودعم الزراعة والأمن الغذائي.

وأكد المشاركون أن المبادرة تتماشى مع الجهود الدولية الرامية إلى استقرار القطاع، بما في ذلك خطة السلام الخاصة بغزة وقرار مجلس الأمن رقم 2803، مع الإشارة إلى مشاركة عدد من الدول الأوروبية والمانحين الدوليين، إلى جانب مؤسسات مالية كبرى.

في السياق ذاته، عرضت السلطة الفلسطينية التقدم المحرز في برنامج الإصلاح، والذي يشمل تحسين الإدارة المالية، وتطوير الحوكمة، وتعزيز بيئة الأعمال، إلى جانب رقمنة الخدمات الحكومية وتحديث قطاعات حيوية مثل المياه والكهرباء.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن تعزيز دعمه المالي عبر آلية “PEGASE”، التي تُستخدم لتقديم المساعدات بشكل شفاف ومنظم، حيث تم توقيع اتفاقيات جديدة بقيمة 41.7 مليون يورو من دول أعضاء، إضافة إلى تعهد سابق من المفوضية الأوروبية بقيمة 310 ملايين يورو للفترة 2026-2027.

ويأتي هذا التحرك في إطار دعم الاتحاد الأوروبي المستمر للفلسطينيين، حيث قدّم منذ عام 1994 نحو 30 مليار يورو كمساعدات، مع تأكيده التزامه بحل الدولتين كمسار لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.