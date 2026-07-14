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لتعزيز جودة المختبرات الطبية

مشفى الرنتيسي يُطلق دورة تدريبية في تطبيق منهجية "ستة سيجما"

14 تموز / يوليو 2026 09:44

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غزة- وكالة الرأي:

 أطلقت دائرة المختبر وبنك الدم بمشفى الرنتيسي وبالتعاون مع مؤسسة UOSSM Canada ، دورة تدريبية متخصصة حول تطبيق منهجية ستة سيجما (Six Sigma) في المختبرات الطبية، حيث افتتح مدير الدائرة فعاليات الدورة وقدم أولى محاضراتها التي تناولت المفاهيم العامة للمنهجية وأهميتها في تحسين جودة الأداء المخبري.

ويأتي ذلك في في إطار تعزيز ثقافة الجودة والارتقاء بالممارسات المخبرية،.

وركزت المحاضرة الأولى، التي قدمها أ. كايد أحمد، على أساسيات الرصد اليومي للأداء التحليلي باستخدام منحنى ليفي-جينينغز (Levey-Jennings Chart)، إلى جانب آلية تفسير نتائج عينات الضبط من خلال قواعد التنبيه وقواعد الرفض (Westgard Rules)، باعتبارها من أهم الأدوات المعتمدة لضمان دقة وموثوقية النتائج المخبرية.

وأكدت دائرة المختبر وبنك الدم أن هذه الدورة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير الكوادر العاملة وتعزيز أنظمة الجودة، مشيرةً إلى أن البرنامج سيتضمن سلسلة من المحاضرات المتخصصة التي تغطي مفاهيم الجودة وأنظمتها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المخبرية المقدمة للمرضى.

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