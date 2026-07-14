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مشفى الرنتيسي يُنظم لقاءً علمياً حول أحدث بروتوكولات علاج نوبات الربو

14 تموز / يوليو 2026 09:52

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غزة- وكالة الرأي:

 نظمت دائرة الصيدلة وبالتعاون مع مؤسسة UOSSM Canada ، في مستشفى الرنتيسي–النصر التخصصي للأطفال لقاءً علمياً بعنوان "Asthma Exacerbation Management in Pediatrics"، استعرض أحدث البروتوكولات العالمية لإدارة نوبات الربو الحادة لدى الأطفال، وفق توصيات GINA 2026، مع مواءمتها لواقع وإمكانات مستشفيات قطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز جودة الرعاية الصحية والارتقاء بالممارسات العلاجية.

وقدّم اللقاء د. رامي قاسم، رئيس قسم الصيدلة السريرية، حيث تناول أبرز المستجدات العلمية في علاج الربو الحاد، مسلطًا الضوء على التحول في النهج العلاجي من التركيز على تخفيف الأعراض فقط إلى التدخل المبكر لمعالجة التهاب الشعب الهوائية، استنادًا إلى أحدث الإرشادات العالمية.

كما ناقش المحاضر إعادة تقييم خطوات العلاج، وتحديث جرعات الأدوية، وتبسيط خوارزميات اتخاذ القرار السريري بما يتناسب مع الإمكانات التشخيصية والعلاجية المتوفرة في مستشفيات الأطفال بقطاع غزة، بما يسهم في توحيد الممارسات العلاجية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وتضمن اللقاء عرضًا للبروتوكول العلاجي المحدث وآليات استخدام الأدوية وجرعاتها في أقسام الطوارئ، إلى جانب مناقشة التطبيقات العملية للتوصيات الحديثة في البيئة المحلية.

وأكد د. رامي قاسم في ختام اللقاء أهمية الاستناد إلى الأدلة العلمية والإكلينيكية الحديثة في تطوير الممارسات العلاجية، وتوحيد البروتوكولات الطبية بما يراعي الظروف والإمكانات المحلية، بما يعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة للأطفال ويرتقي بمخرجات الخدمة الطبية.

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