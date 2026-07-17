مشفى الرنتيسي يُنظم لقاءً تدريبياً حول مصطلحات تصوير الصدر

غزة- وكالة الرأي:

نظّمت دائرة الأشعة في مستشفى الرنتيسي للأطفال - النصر ، وبالتعاون مع مؤسسة UOSSM Canada ، لقاءً تدريبياً بعنوان "Radiological Terms in Chest Imaging"، قدّمته الأستاذة علا أبو كميل، عضو اللجنة العلمية بالمستشفى، بمشاركة عدد من العاملين في مجال التصوير الطبي.

ويأتي ذلك في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بكفاءة الكوادر الصحية وتعزيز جودة خدمات التصوير الطبي.

وركّز اللقاء على أهم المصطلحات الشعاعية المستخدمة في تصوير الصدر، مع استعراض أوضاع المريض المختلفة وآلية اختيار الوضعية الشعاعية المناسبة وفق الحالة السريرية، باعتبارها أحد العوامل الأساسية للحصول على صور تشخيصية عالية الجودة تسهم في دقة التشخيص وتحسين الرعاية الصحية.

وأكدت الأستاذة علا أبو كميل أن دور أخصائي التصوير الطبي لا يقتصر على التقاط الصورة الشعاعية، بل يبدأ بفهم الحالة السريرية وقراءة طلب الطبيب المعالج، مشيرةً إلى أن اختيار التقنية والوضعية المناسبة يرفع من القيمة التشخيصية للصورة، وينعكس بصورة مباشرة على دقة التشخيص وجودة الخدمة المقدمة للمريض.

واستعرضت خلال اللقاء أبرز المصطلحات الشعاعية المرتبطة بأمراض الصدر، وشرحت أساليب التصوير المناسبة لكل حالة، موضحةً أن حالات Consolidation تتطلب إجراء Chest X-ray، بينما تحتاج حالات Ground Glass Opacity (GGO) إلى High-Resolution Chest CT للحصول على تقييم أكثر دقة، في حين تُجرى الأشعة المحمولة لمرضى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) داخل أقسام العناية المركزة، أما حالات Aspiration فتبدأ بتصوير Chest X-ray ثم يُستكمل التقييم باستخدام CT عند الحاجة.

كما تضمّن اللقاء عرضاً لعدد من الصور الشعاعية لحالات مرضية متنوعة، مع توضيح الفروق بين كل حالة، وبيان الوضعية الشعاعية الأنسب لكل منها، بما يسهم في رفع كفاءة الممارسة المهنية وتعزيز القدرة على تفسير الصور الشعاعية بصورة دقيقة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن الإلمام بالمصطلحات الشعاعية يمثل لغة التواصل الأساسية بين أخصائيي التصوير الطبي وأطباء الأشعة والأطباء المعالجين، وأن تطوير المعرفة العلمية في هذا المجال يُعدّ ركيزة أساسية لاختيار التقنية المناسبة، وتسهيل تفسير النتائج، والوصول إلى تشخيص أكثر دقة وسرعة، بما ينعكس إيجاباً على سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية المقدمة.