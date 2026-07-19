مشفى الرنتيسي يُنظم فعاليات ترفيهية للأطفال المرضى

غزة- وكالة الرأي:

نظم مستشفى الرنتيسي للأطفال فعاليات ترفيهية مميزة استهدفت الأطفال المنومين في أقسام المستشفى، وذلك بتنفيذ من فريق أيام الفرح "الطبيب المهرج"، وبدعم من مركز فلسطين للصدمة النفسية – بريطانيا (PDC)، وبإشراف قسم العلاقات العامة والإعلام وقسم الصحة النفسية.

وياتي ذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الدعم النفسي للأطفال المرضى.

وتضمنت الفعاليات مجموعة من الفقرات الترفيهية والتفاعلية التي رسمت الابتسامة على وجوه الأطفال، وأسهمت في تخفيف الضغوط النفسية التي يمرون بها خلال رحلة العلاج، من خلال الألعاب والأنشطة الهادفة والعروض التفاعلية التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الأطفال وذويهم.

وأكد قسم العلاقات العامة والإعلام أن هذه المبادرات تأتي في إطار حرص المستشفى على توفير بيئة علاجية متكاملة تراعي الجوانب النفسية والاجتماعية إلى جانب الرعاية الطبية، مشيراً إلى أن إدخال الفرح إلى قلوب الأطفال ينعكس إيجاباً على حالتهم النفسية ويعزز من قدرتهم على التكيف مع العلاج، مثمناً جهود فريق أيام الفرح "الطبيب المهرج" ومركز PDC على دعمهم المتواصل ومساهمتهم في رسم البسمة على وجوه الأطفال المرضى.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة الإنسانية والترفيهية التي ينفذها مستشفى الرنتيسي للأطفال بالتعاون مع المؤسسات الشريكة، بهدف توفير بيئة داعمة وآمنة للأطفال والتخفيف من معاناتهم خلال فترة تلقي العلاج.