وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر يتصدر تقييم وزارة الصحة في "خدمات المرضى والأرشفة" وكالة الرأي الفلسطينية ترحيل ناشط فلسطيني من إندونيسيا إلى قبرص يثير مخاوف حقوقية وكالة الرأي الفلسطينية اختتام بطولة الوفاء والأمل لألعاب الدفاع عن النفس لذوي الإعاقة وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تفتح تحقيقاً في مقتل شاب غرب غزة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار العملات الأجنبية اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء شديدة الحرارة اليوم الأحد وكالة الرأي الفلسطينية إنجلترا تخمد انتفاضة "الديوك" بسداسية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: أيام قليلة تفصلنا عن إعلان نتائج الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية منظمة التحرير تُجهّز لوائح لملاحقة جنود احتلال بـ"الاختصاص العالمي" وكالة الرأي الفلسطينية ثلاثة شهداء في قصف استهدف مواطنين بحي الزيتون
أخبار » الأخبار الحكومية

مشفى الرنتيسي يُنظم فعاليات ترفيهية للأطفال المرضى

15 تموز / يوليو 2026 12:30

747614077_1421858823305431_5926094025070486252_n
747614077_1421858823305431_5926094025070486252_n

غزة- وكالة الرأي:

نظم مستشفى الرنتيسي للأطفال فعاليات ترفيهية مميزة استهدفت الأطفال المنومين في أقسام المستشفى، وذلك بتنفيذ من فريق أيام الفرح "الطبيب المهرج"، وبدعم من مركز فلسطين للصدمة النفسية – بريطانيا (PDC)، وبإشراف قسم العلاقات العامة والإعلام وقسم الصحة النفسية.

وياتي ذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الدعم النفسي للأطفال المرضى.

وتضمنت الفعاليات مجموعة من الفقرات الترفيهية والتفاعلية التي رسمت الابتسامة على وجوه الأطفال، وأسهمت في تخفيف الضغوط النفسية التي يمرون بها خلال رحلة العلاج، من خلال الألعاب والأنشطة الهادفة والعروض التفاعلية التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الأطفال وذويهم.

وأكد قسم العلاقات العامة والإعلام أن هذه المبادرات تأتي في إطار حرص المستشفى على توفير بيئة علاجية متكاملة تراعي الجوانب النفسية والاجتماعية إلى جانب الرعاية الطبية، مشيراً إلى أن إدخال الفرح إلى قلوب الأطفال ينعكس إيجاباً على حالتهم النفسية ويعزز من قدرتهم على التكيف مع العلاج، مثمناً جهود فريق أيام الفرح "الطبيب المهرج" ومركز PDC على دعمهم المتواصل ومساهمتهم في رسم البسمة على وجوه الأطفال المرضى.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة الإنسانية والترفيهية التي ينفذها مستشفى الرنتيسي للأطفال بالتعاون مع المؤسسات الشريكة، بهدف توفير بيئة داعمة وآمنة للأطفال والتخفيف من معاناتهم خلال فترة تلقي العلاج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء وبال ميد توقعان اتفاقية تعاون

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟