وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر يتصدر تقييم وزارة الصحة في "خدمات المرضى والأرشفة" وكالة الرأي الفلسطينية ترحيل ناشط فلسطيني من إندونيسيا إلى قبرص يثير مخاوف حقوقية وكالة الرأي الفلسطينية اختتام بطولة الوفاء والأمل لألعاب الدفاع عن النفس لذوي الإعاقة وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تفتح تحقيقاً في مقتل شاب غرب غزة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار العملات الأجنبية اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء شديدة الحرارة اليوم الأحد وكالة الرأي الفلسطينية إنجلترا تخمد انتفاضة "الديوك" بسداسية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: أيام قليلة تفصلنا عن إعلان نتائج الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية منظمة التحرير تُجهّز لوائح لملاحقة جنود احتلال بـ"الاختصاص العالمي" وكالة الرأي الفلسطينية ثلاثة شهداء في قصف استهدف مواطنين بحي الزيتون
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية النصيرات تواصل جهودها لمعالجة شكاوى المواطنين

15 تموز / يوليو 2026 01:10

746947301_2818415448536401_6894213545728510811_n
746947301_2818415448536401_6894213545728510811_n

غزة- وكالة الرأي:

 تُواصِل طواقم المياه في بلدية النصيرات العمل على مدار الساعة لمعالجة وإصلاح كافة الشكاوى المتعلقة بشبكات المياه، لضمان وصول الخدمة لأكبر فئة ممكنة من المستفيدين في مختلف أحياء ومناطق النصيرات.

ويأتي في إطار سعيها المستمر لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتبذل الفرق الميدانية جهوداً مضاعفة للاستجابة السريعة لنداءات المواطنين، وصيانة الخطوط المتضررة، وإيجاد الحلول الفنية لضمان عدالة توزيع المياه.

وفي سياق متصل، تواصل الطواقم جولات المتابعة الدورية للحد من التعديات غير القانونية على شبكة المياه، حيث تؤثر هذه التعديات سلباً على ضغط المياه وتمنع وصولها للعديد من الأسر والمناطق المستحقة.

وتدعو البلدية كافة الأخوة المواطنين إلى التعاون التام مع طواقمها والإبلاغ عن أي تجاوزات، انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية المشتركة للحفاظ على هذا المورد الهام.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء وبال ميد توقعان اتفاقية تعاون

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟