بلدية النصيرات تواصل جهودها لمعالجة شكاوى المواطنين

غزة- وكالة الرأي:

تُواصِل طواقم المياه في بلدية النصيرات العمل على مدار الساعة لمعالجة وإصلاح كافة الشكاوى المتعلقة بشبكات المياه، لضمان وصول الخدمة لأكبر فئة ممكنة من المستفيدين في مختلف أحياء ومناطق النصيرات.

ويأتي في إطار سعيها المستمر لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتبذل الفرق الميدانية جهوداً مضاعفة للاستجابة السريعة لنداءات المواطنين، وصيانة الخطوط المتضررة، وإيجاد الحلول الفنية لضمان عدالة توزيع المياه.

وفي سياق متصل، تواصل الطواقم جولات المتابعة الدورية للحد من التعديات غير القانونية على شبكة المياه، حيث تؤثر هذه التعديات سلباً على ضغط المياه وتمنع وصولها للعديد من الأسر والمناطق المستحقة.

وتدعو البلدية كافة الأخوة المواطنين إلى التعاون التام مع طواقمها والإبلاغ عن أي تجاوزات، انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية المشتركة للحفاظ على هذا المورد الهام.