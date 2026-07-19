التعليم: أيام قليلة تفصلنا عن إعلان نتائج الثانوية العامة

غزة- وكالة الرأي:

أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، أن الوزارة باتت على بعد أيام قليلة من إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة ( التوجيهي )، مشيراً إلى أنه لم يتم تحديد الموعد النهائي والدقيق حتى اللحظة، نظراً لاستمرار المراحل الأخيرة من عمليات التصحيح، والفرز، وإدخال البيانات.

ونفى الخضور بشكل قاطع كافة الشائعات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تحديد تاريخ معين لإعلان النتائج، مشدداً على أن الوزارة ستصدر بياناً رسمياً فور جهوزيتها لتحديد الموعد بدقة، تفادياً لإدخال الشارع الفلسطيني في "دوامة الانتظار".

وفي سياق التسهيل على الطلبة، كشف الخضور عن تحديث جوهري في آلية الحصول على النتائج هذا العام، حيث سيتم الاعتماد رسمياً على البوابة التعليمية الفلسطينية (eSchool).

ميزة جديدة: لن تقتصر المنصة على عرض علامات التوجيهي الرسمية فحسب، بل ستتيح للطلبة إمكانية الوصول إلى أرشيف شهاداتهم المدرسية كاملة من الصف الأول وحتى الصف الثاني عشر (التوجيهي).

وحول طبيعة النتائج الأولية، طمأن المتحدث باسم الوزارة الأهالي والطلبة بأن المؤشرات العامة للمباحث التي انتهت عمليات تصحيحها "مطمئنة وتبشر بالخير"، معرباً عن أمله في أن تسير بقية المباحث على ذات الوتيرة لينال الطلبة نتائج تكلل جهودهم بالنجاح.

إطلاق منصة "بوصلة" لإرشاد خريجي الثانوية العامة

وفي خطوة استراتيجية لدعم الطلبة في مرحلتهم الجامعية القادمة، أعلن الخضور عن إطلاق منصة "بوصلة" بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والتي انطلقت صباح اليوم الأحد.

وتستهدف المنصة تزويد الطلبة وأولياء الأمور ببيانات دقيقة تشمل:

نسب البطالة في مختلف التخصصات الأكاديمية.

أعداد الطلبة الملتحقين حالياً بكل تخصص.

أعداد الخريجين السنويين وحجم الفجوة في سوق العمل.

ودعا الخضور الطلبة إلى ضرورة زيارة موقع الوزارة للتحقق من قوائم الجامعات والتخصصات المعترف بها، وتحديداً للراغبين في الدراسة بالخارج، والالتزام بالحد الأدنى لمعدلات القبول تجنباً للوقوع في فخ مكاتب القبول الجامعي غير المرخصة.

وحدة وتزامن بين الضفة و غزة

وفي ختام تصريحاته، شدد الخضور على حرص الوزارة التام على أن يكون إعلان النتائج متزامناً وموحداً بين المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) والمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، امتداداً لوحدة الامتحانات التي انطلقت بالتزامن في العشرين من حزيران المنصرم.

المصدر : وكالة سوا