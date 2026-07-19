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إنجلترا تخمد انتفاضة "الديوك" بسداسية

19 تموز / يوليو 2026 08:24

إنجلترا تخمد انتفاضة الديوك بسداسية
إنجلترا تخمد انتفاضة الديوك بسداسية

وكالات- وكالة الرأي:

أحرز منتخب إنجلترا المركز الثالث في كأس العالم 2026 لكرة القدم بعد فوزه على فرنسا بسداسية مقابل أربعة أهداف في مباراة مثيرة على إستاد ميامي بالولايات المتحدة الأميركية فجر الأحد.

وسجل لمنتخب إنجلترا بوكايو ساكا "هاتريك" في الدقائق 37، و45+1، و87 من ركلة جزاء على التوالي، وديكلان رايس بالدقيقة الثالثة، وإزري كونسا عند الدقيقة 18، وجود بيلينجهام في الدقيقة 90+8.

فيما وقع على أهداف فرنسا كيليان مبابي "هدفان" بالدقيقتين 48، و66 على الترتيب، وبرادلي باركولا عند الدقيقة 54، وعثمان ديمبيلي في الدقيقة 90+6.

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