اختتام بطولة الوفاء والأمل لألعاب الدفاع عن النفس لذوي الإعاقة

غزة- الرأي

اختتمت اللجنة البارالمبية الفلسطينية، يوم الخميس الماضي، فعاليات بطولة الوفاء والأمل للدفاع عن النفس لذوي الإعاقة، التي احتضنتها صالة نادي المشتل الرياضي، وسط حضور رسمي ورياضي وإعلامي واسع، وبمشاركة نخبة من أبطال رياضات الدفاع عن النفس من مختلف فئات الإعاقة برعاية شركة جوال .

وتقدم الحضور الدكتور أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، ويحيى الخطيب مسؤول المجلس الأعلى للشباب والرياضة في قطاع غزة، وماهر البواب عضو اللجنة البارالمبية الفلسطينية، وفايز عنان رئيس نادي المشتل الرياضي، ومحمد الشرفا ممثل شركة جوال راعية البطولة، وسوسن الخليلي عضو اللجنة البارالمبية الفلسطينية، ورشاد الجماصي عضو اللجنة المنظمة، والكابتن حسن الراعي رئيس لجنة الدفاع عن النفس في اللجنة البارالمبية الفلسطينية .



وتأتي البطولة ضمن سلسلة البطولات التي تنظمها اللجنة البارالمبية الفلسطينية، وتُعد ثالث بطولة ترعاها شركة جوال، بعد بطولتي كرة الطائرة جلوس وكرة الطاولة، في إطار دعمها المتواصل للرياضة البارالمبية وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية.



وشهد الحفل تقديم عروض فنية مميزة في رياضات الكاراتيه والدفاع عن النفس، عكست المستوى الفني والمهاري للمشاركين، كما ألقيت كلمات أكدت أهمية دعم الرياضة البارالمبية، ألقاها كل من يحيى الخطيب والدكتور أسعد المجدلاوي وماهر البواب، الذين أشادوا بجهود اللجنة المنظمة والشراكة مع شركة جوال في إنجاح البطولة.

وجاءت نتائج البطولة على النحو التالي:

فئة الإعاقة الحركية:

المركز الأول: محمد طوطح.

المركز الثاني: سها مقاط.

المركز الثالث: رباب نوفل.

المركز الثالث مكرر: وسام الدلو.

المركز الرابع: رئيسة الديري.

فئة الإعاقة البصرية:

المركز الأول: مؤمن البيطار.

المركز الثاني: إياد القريناوي.

المركز الثالث: محمد الغزالي.

المركز الثالث مكرر: أحمد عساف.

فئة البتر:

المركز الأول: يوسف أبو عميرة.

فئة الإعاقة الذهنية:

المركز الأول: وائل أبو عبيد.

المركز الثاني: شهيرة البنا.

وشهدت البطولة حضوراً لافتاً من وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، فيما قامت اللجنة المنظمة بتكريم حكام البطولة، الذين أداروا المنافسات باقتدار، وهم: إسماعيل اللوح، ومعين الجوجو، وحسن الراعي.

واختُتمت الفعالية بتتويج الأبطال الفائزين بالميداليات الذهبية والجوائز المالية، وسط أجواء احتفالية عكست نجاح البطولة ورسالتها في تمكين الرياضيين من ذوي الإعاقة، وتعزيز حضورهم في المشهد الرياضي الفلسطيني.