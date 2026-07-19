ترحيل ناشط فلسطيني من إندونيسيا إلى قبرص يثير مخاوف حقوقية

وكالات- وكالة الرأي

رحّلت السلطات الإندونيسية الناشط الفلسطيني عبد الكريم مقداد إلى قبرص بشكل مفاجئ بعد أقل من 24 ساعة على اعتقاله، وسط تحذيرات من "مجلس جنيف للحقوق والحريات" من إمكانية تسليمه للاحتلال الإسرائيلي.

وأدان المجلس غموض الإجراءات القانونية وغياب أدلة الاتهام، مشيراً إلى احتمالية وجود دوافع سياسية خلف الاعتقال بسبب نشاطه المناهض للحرب في غزة.

كما طالب المجلس السلطات القبرصية باحترام مبدأ "عدم الإعادة القسرية" ووقف أي إجراءات قد تؤدي لتسليمه، نظراً لما يواجهه الأسرى الفلسطينيون من خطر التعذيب والانتهاكات الجسيمة.