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مستشفى الرنتيسي يبحث اعتماد بحوث مؤتمر طب الأطفال السابع

19 تموز / يوليو 2026 12:59

مستشفى الرنتيسي يبحث اعتماد بحوث مؤتمر طب الأطفال السابع
مستشفى الرنتيسي يبحث اعتماد بحوث مؤتمر طب الأطفال السابع

غزة- وكالة الرأي:
عقدت اللجنة العلمية المنبثقة عن مؤتمر طب الأطفال السابع 2026، اجتماعًا لمناقشة الأوراق والبحوث العلمية المقدمة من الباحثين والمشاركين في المؤتمر، وذلك في إطار الاستعدادات العلمية لانعقاد المؤتمر، تمهيدًا لاعتمادها وإدراجها ضمن البرنامج العلمي للمؤتمر.

وتناول الاجتماع مراجعة البحوث المقدمة وفق المعايير العلمية المعتمدة، بما يضمن جودة المحتوى العلمي المقدم، واختيار الأبحاث التي تستوفي الشروط العلمية والمنهجية ، بما يتناسب مع عنوان وأهداف المؤتمر ليتم عرضها خلال جلسات المؤتمر بعد اعتمادها رسميًا.

وأكد المدير الطبي بمستشفى الرنتيسي للأطفال ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، د. وصال أبو لبن، أن اللجنة تحرص على إخضاع جميع الأبحاث المقدمة لتقييم علمي دقيق وموضوعي، بما يعزز من جودة المخرجات العلمية للمؤتمر ويواكب أحدث المستجدات في مجال طب الأطفال. وأضاف أن المؤتمر يمثل منصة علمية مهمة لتبادل الخبرات وعرض الدراسات والأبحاث التي تسهم في تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للأطفال.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التحضيرية التي تنفذها اللجنة العلمية، استعدادًا لانعقاد مؤتمر طب الأطفال السابع 2026، بما يضمن تقديم برنامج علمي متميز يواكب التطورات الحديثة في تخصص طب الأطفال.
 

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