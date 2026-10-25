الدفاع المدني يطلق تحذيرات عاجلة لمواجهة موجة الحر

غزة- وكالة الرأي:

في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة الذي تشهده البلاد، أطلق الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الاثنين، تحذيراً عاجلاً للمواطنين بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام الصارم بتعليمات السلامة العامة لتجنب مخاطر الحرائق والحوادث المنزلية والمرورية.

وأكد الدفاع المدني، في تصريح صحفي، على أهمية تضافر الجهود المجتمعية للحد من الحوادث الناتجة عن الإهمال في ظل الأجواء اللاهبة، مشدداً على حزمة من التحذيرات الوقائية:

و شدد على منع ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة نهائياً، مهما كانت فترة التوقف قصيرة، نظراً لخطورة الارتفاع السريع في درجات الحرارة داخل حيز المركبة مما يشكل تهديداً مباشراً لحياتهم.

وحذر من ترك العبوات المضغوطة (مثل القداحات ومعطرات الجو) داخل السيارات، لتجنب خطر انفجارها نتيجة الحرارة العالية.

كما دعا المواطنين إلى الامتناع التام عن حرق الأعشاب الجافة أو النفايات في المناطق المفتوحة والحرجية، منعاً لانتشار النيران التي يصعب السيطرة عليها في ظل الظروف الجوية الراهنة.

فيما حث على الاستخدام العقلاني للطاقة الكهربائية، عبر تجنب الضغط الزائد على الشبكات وعدم تشغيل الأجهزة والمكيفات لساعات طويلة دون انقطاع لتفادي التماسات الكهربائية.

واختتم الدفاع المدني بيانه بالتأكيد على جاهزية طواقمه للتعامل مع أي طارئ، داعياً المواطنين إلى الاتصال الفوري على رقم الطوارئ المجاني (102) في حال وقوع أي حادث، معرباً عن أمله في تعاون الجميع لضمان سلامة الأرواح والممتلكات خلال موجة الحر هذه.