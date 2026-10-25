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خلال (2023–2025)

غزة: "الزراعة" تعلن انهيار قطاع الخضروات جراء الحرب

20 تشرين أول / يوليو 2026 11:45

اراضي زراعية تدمرت بفعل الحرب
اراضي زراعية تدمرت بفعل الحرب

غزة- وكالة الرأي:

أكدت وزارة الزراعة بغزة، انهيار قطاع الخضروات كأحد أعمدة الأمن الغذائي، وذلك في أعقاب بيانات الحصر الأولية التي رصدت دماراً هائلاً طال المزارع خلال سنوات الحرب (2023–2025)."

وأظهرت النتائج الميدانية تراجعاً حاداً في الإنتاج المحلي نتيجة التجريف المنهجي للأراضي والبنية التحتية، حيث تم تجريف 59,243.14 دونمًا من مزارع الخضروات، من أصل 66,159.20 دونمًا كانت تشكل سلة الغذاء الرئيسية قبل الحرب، وهو ما تسبب في توقف إنتاج أكثر من 405 آلاف طن من مختلف أصناف الخضروات.

تفاصيل الأضرار والدمار الميداني: توزعت الخسائر في القطاع الزراعي لتشمل:

المزارع المكشوفة: تجريف نحو 90% من إجمالي مساحتها، بما يعادل 50,526.09 دونمًا.

البيوت البلاستيكية: تدمير وتجريف 87% من الدفيئات الزراعية، بمساحة بلغت 8,717.05 دونمًا.

البنية التحتية المائية: تضرر شبكات الري بالكامل (59,243.14 دونمًا)، مما أفقد المزارعين أدواتهم الأساسية للإنتاج.

المرافق اللوجستية: تدمير الطرق الزراعية والمنشآت الخدماتية، إضافة إلى تلوث مساحات شاسعة بالركام والمخلفات الحربية، مما يعيق بشكل كبير أي محاولات للاستصلاح.

وأكد خبراء ومختصون أن انقطاع الوقود والكهرباء وغياب مدخلات الإنتاج الأساسية شكّل "ضربة قاضية" للمزارعين، مما أدى إلى شلل شبه كامل في عمليات الزراعة والري.

وتعكس هذه الأرقام المفزعة حجم الأزمة الإنسانية والغذائية التي يواجهها قطاع غزة، وتضع المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية أمام مسؤولية عاجلة لإطلاق برامج إعادة تأهيل شاملة للتربة والبنية التحتية الزراعية، ودعم المزارعين لتمكينهم من استعادة دورة الإنتاج التي باتت مهددة بالانقراض في ظل استمرار آثار الحرب.

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