بلدية خان يونس تتلف قرابة "طُن" من اللحوم والدواجن الفاسدة

خانيونس- وكالة الرأي:

أتلفت طواقم دائرة الصحة العامة في بلدية خان يونس، جنوب قطاع غزة، كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة الصحية وحماية الأمن الغذائي للمواطنين والنازحين في ظل الظروف الراهنة.

وأوضحت البلدية اليوم الاثنين، أن عملية الإتلاف شملت (960) علبة لحوم مُعلبة، بالإضافة إلى (100) كيلوغرام من الدجاج الفاسد، وذلك بعد ضبطها خلال جولات تفتيشية ميدانية مكثفة.

وأكدت البلدية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها الدائم على سلامة المواطنين والنازحين المقيمين في خان يونس ومراكز ومخيمات الإيواء، مشددةً على أنها لن تتهاون في ملاحقة ومصادرة أي مواد غذائية تفتقر لشروط السلامة الصحية.

ودعت البلدية التجار والموزعين إلى الالتزام الكامل بمعايير التخزين والنقل السليم للمواد الغذائية، كما حثت المواطنين على ضرورة فحص المنتجات جيداً قبل شرائها أو استهلاكها، والإبلاغ الفوري عن أي مواد مشبوهة أو منتهية الصلاحية لحماية المجتمع من مخاطر التسمم الغذائي.