"علماء فلسطين" تبحث حماية المنظومة الأخلاقية للنازحين في صالون حواري

نظمت رابطة علماء فلسطين، اليوم الاثنين، و بالتعاون مع مركز الهدى الدعوي والتجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات، صالوناً حوارياً بحث في "الواقع السلوكي والأخلاقي داخل مراكز الإيواء"، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها النازحون في قطاع غزة.

وخلال اللقاء، أجمع المشاركون على تماسك المجتمع الفلسطيني والتزامه بمنظومته الأخلاقية والسلوكية، مؤكدين أن ما يُرصد من إشكاليات لا يعدو كونه أخطاءً فردية محدودة. وناقش المجتمعون جملة من التحديات التي قد تُعد بيئة خصبة للانحراف، وعلى رأسها:

التكدس السكاني الكبير في مراكز الإيواء.

غياب الخصوصية وواقع الاختلاط المفروض.

محاولات الاحتلال المستمرة لضرب النسيج المجتمعي وتفكيك الروابط الأخلاقية.

وشدد المشاركون على ضرورة اعتماد نهج "العلاج الوقائي" لحماية المجتمع من مخططات الاحتلال، مؤكدين أهمية:

طرح حلول عملية تسهم في ترسيخ السلوك الإيجابي وتعزيز القيم النبيلة.

تكامل الأدوار بين المؤسسات الدعوية والإصلاحية والفعاليات المجتمعية لضمان توحيد الخطاب التوعوي.

ضرورة التحصين المجتمعي الفاعل لضمان عدم تحقيق الاحتلال لأهدافه من خلال استغلال ظروف النزوح.

وفي ختام الصالون الحواري، أكد المشاركون أن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف الجهود الجماعية لنشر الوعي، معتبرين أن حماية النسيج المجتمعي الفلسطيني في مراكز الإيواء تعد أولوية وطنية ودينية قصوى، تستوجب العمل المشترك لتعزيز صمود المواطنين وحماية منظومة القيم والأخلاق التي يتمسك بها المجتمع في مواجهة تداعيات الحرب.