غزة: شهداء وجرحى في سلسلة استهدافات جديدة

غزة- وكالة الرأي:

تواصلت سلسلة الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة اليوم الإثنين، مما أسفر عن سقوط شهداء وإصابات في استهدافات طالت مرافق طبية ومركبات مدنية.

ففي وسط قطاع غزة، استشهد المواطن مهند أبو غزال من مخيم المغازي مساء اليوم، جراء استهدافه من قبل طائرة مسيرة وهو على دراجته الكهربائية قرب "محطة بهلول" مقابل "اللجنة المصرية" قرب منطقة الزوايدة على شارع صلاح الدين، دون وقوع إصابات أخرى في المكان.

وفي شمال قطاع غزة، استشهد اثنان بينهم فتاة وأصيب 16 آخرون، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية للطابق الأول من مستشفى "اليمن السعيد" في معسكر جباليا شمال قطاع غزة، في تصعيد إضافي طال المرافق الطبية.

وأفاد مراسل "وكالة الرأي" أن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخين الطابق الأول من مستشفى اليمن السعيد، ما أدى إلى استشهاد المواطن جميل حماد ابو شقفة وابنته نور، والذي تمزق جسدها جراء القصف، وإصابة 16 آخرين، معظمهم من الأطفال.

تطورات ميدانية متلاحقة

ويأتي هذا الاستهداف في ظل سلسلة غارات جوية نفذتها طائرات الاحتلال المسيرة منذ ساعات الصباح، استهدفت مركبات مدنية في مدينتي غزة وخان يونس، مما أدى إلى ارتقاء 4 شهداء وإصابة آخرين.

تفاصيل الاستهدافات السابقة:

جنوب قطاع غزة (خان يونس): استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون جراء استهداف مركبة قرب "المستشفى البريطاني" في مواصي خان يونس. وقد عُرف من الشهداء: علاء محمد شعت، حمادة أبو ناهية، ومحمود إبراهيم الفرا. كما سُجل استهداف مماثل في محيط مسجد معاوية بمواصي رفح، مما أدى لوقوع إصابات.

ومدينة غزة: استشهد المواطن محمود صالح وأصيب عدد من المواطنين، بينهم نساء وأطفال، في غارة استهدفت مركبة مدنية بالقرب من "رمزون الغفري" في شارع الجلاء وسط مدينة غزة.