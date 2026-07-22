وزارة الاقتصاد تُتلف 5 طن مرتديلا غير صالحة للإستخدام بالوسطى

غزة- وكالة الرأي:

أتلفت طواقم وزارة الاقتكذصاد الوطني بالمحافظة الوسطى، 5 طن مرتديلا غير الصالحة للاستهلاك بعد استكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، في إطار جهودها المتواصلة لحماية المستهلك وتعزيز الرقابة على الأسواق.

وأكدت الوزارة، أن عملية الإتلاف تمت وفق الأصول المعتمدة، بما يضمن عدم وصول هذه المنتجات إلى المستهلك، مشددةً على استمرار حملاتها التفتيشية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت مخالفته للأنظمة والتعليمات، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وبينت الوزارة أنه تم تحويل الكمية إلى سماد زراعي بطريقة آمنة وصديقة للبيئة.