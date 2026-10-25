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اقتصاد غزة تكثف الرقابة وتضبط بضائع فاسدة

20 تشرين أول / يوليو 2026 06:21

الاقتصاد تضبط مواد غذائية فاسدة خلال جولات رقابية مكثفة في غزة
الاقتصاد تضبط مواد غذائية فاسدة خلال جولات رقابية مكثفة في غزة

غزة- وكالة الرأي:

كثفت طواقم التفتيش وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، جولاتها الرقابية على الأسواق والمحال التجارية ونقاط البيع والمطاعم في محافظة غزة، في إطار جهودها المتواصلة لحماية صحة المواطنين وتعزيز الرقابة على الأسواق.

وأسفرت الجولات عن ضبط وإتلاف 1210 عبوة من المشروبات الغازية، تزيد كميتها على 320 لتراً، بعد التأكد من انتهاء صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم إتلاف كمية من لحوم خاصة بإنتاج الشاورما في أحد المطاعم، إثر ظهور علامات تلف واضحة عليها من حيث اللون والرائحة.

وأكدت الوزارة في تصريح لها، اليوم الاثنين، أن استهلاك الأغذية والمشروبات منتهية الصلاحية يشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلك، مشيرة إلى أن سوء التخزين وانقطاع سلسلة التبريد، خاصة للحوم والدواجن، يساهم في تكاثر البكتيريا وارتفاع احتمالية الإصابة بالتسمم الغذائي.

وشددت على استمرار حملاتها الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي ممارسات تهدد الأمن الغذائي أو تخالف الاشتراطات الصحية.

ودعت المواطنين إلى التحقق من تواريخ الصلاحية وسلامة المنتجات قبل شرائها، والإبلاغ عن أي مخالفات أو سلع مشبوهة، بما يسهم في الحفاظ على سلامة الأسواق وحماية المستهلك.

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