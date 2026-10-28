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في مراكز الإيواء بغزة

"علماء فلسطين" تُطلق حملة "قيم تصنع الأمل" في مخيمات النازحين بغزة

23 تشرين أول / يوليو 2026 11:01

"علماء فلسطين" تُطلق حملة "قيم تصنع الأمل" في مخيمات النازحين بغزة

غزة- وكالة الرأي

أطلقت دائرة الأخوات في رابطة علماء فلسطين الحملة الدعوية الميدانية بعنوان "قيم تصنع الأمل"، والتي تستهدف مخيمات النزوح ومراكز الإيواء في قطاع غزة، بهدف تعزيز قيم الصمود والثبات، وغرس الأمل في نفوس الأسر النازحة، وترسيخ الوعي الإيماني وقيم الصبر والتكافل، في ظل ما يعيشه أبناء شعبنا من ظروف إنسانية قاسية.

وتسعى الحملة إلى الوصول لأكبر عدد ممكن من مراكز الإيواء عبر فرق دعوية ميدانية، تقدم كلمات إيمانية وتربوية تلامس واقع النازحين، وتبعث في نفوسهم الطمأنينة والأمل، إلى جانب معالجة عدد من القضايا التربوية والاجتماعية والنفسية التي أفرزتها ظروف الحرب والنزوح.

وأكد القائمون على الحملة أن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من الواجب الشرعي والمسؤولية المجتمعية تجاه أهل غزة، وإيمانًا بأهمية الكلمة الصادقة في التخفيف من معاناة الناس، ورفع معنوياتهم، وتعزيز قيم الأخوة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع.

ودعت رابطة علماء فلسطين أهل الخير والمحسنين والمؤسسات الداعمة إلى الإسهام في دعم هذه الحملة المباركة، بما يضمن استمرار رسالتها الدعوية والتربوية، ويوسّع نطاق وصولها إلى أكبر عدد من الأسر في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء.

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