بالصور| "الأوقاف" تُشارك بتكريم 600 حافظ للقرآن برعاية الفارس الشهم

غزة- وكالة الرأي

شاركت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حفل تكريم 600 حافظ وحافظة لكتاب الله بعنوان "قلوب مطمئنة"، والذي نظمته عملية الفارس الشهم (3) في المحافظة الوسطى، برعاية دولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة واسعة من المؤسسات القرآنية.

وحضر الحفل مدير عام الإدارة العامة للقرآن الكريم د. محمد سالم، ومدير أوقاف المحافظة الوسطى الشيخ يوسف أبو معيلق، مدير دائرة التحفيظ د. حمد النجار، ومدير ديوان الحفاظ الشيخ فادي أبو دوابة، إلى جانب ممثلي المؤسسات القرآنية المشاركة، وحشد كبير من ذوي الحفظة والمواطنين.

وأكد د. محمد سالم، في كلمته، أن وزارة الأوقاف تواصل رسالتها في إعداد جيل قرآني يحمل كتاب الله حفظًا وفهمًا وسلوكًا، مشددًا على أن تعليم القرآن الكريم وحفظه يمثلان أساسًا في بناء الشخصية المسلمة وترسيخ القيم والمبادئ القرآنية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على النهوض بمجتمعه وخدمة أمته.

وأشار إلى أن الحضارة الإسلامية تنطلق من القرآن الكريم، ومن المساجد وحلقات التحفيظ التي تُعد مناراتٍ لصناعة الوعي والإيمان، مؤكدًا أن استهداف الاحتلال للمساجد ودور العبادة خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة لن يثني الوزارة عن مواصلة رسالتها القرآنية، بل يزيدها إصرارًا على الاستمرار في رعاية الحفظة وتوسيع برامج التعليم والتحفيظ.

ولفت سالم إلى أن من بين المكرمين طلبة وطالبات من ذوي الإعاقة الحركية، وآخرين فقدوا ذويهم خلال العدوان الإسرائيلي، إلا أنهم تمكنوا بإرادتهم وعزيمتهم من إتمام حفظ كتاب الله، في صورة تجسد صمود أبناء الشعب الفلسطيني وتمسكهم بالقرآن الكريم رغم قسوة الظروف.