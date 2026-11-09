وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية: التغاضي الدولي استمرارٌ لجريمة الإبادة وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي: كارثة دير البلح نتيجة حتمية للإبادة وتقليص مساحات النزوح وكالة الرأي الفلسطينية لجنة طوارئ الشتاء: كارثة دير البلح نتيجة الحصار والعدوان وكالة الرأي الفلسطينية حماس تُحمّل الاحتلال مسؤولية فاجعة انهيار جرف رملي بدير البلح وكالة الرأي الفلسطينية وفاة 5 مواطنين بينهم 3 أطفال إثر انهيار كتلة رملية فوق خيام النازحين وكالة الرأي الفلسطينية أمطار المنخفض تغرق 70 ألف خيمة بغزة.. ولجنة الطوارئ تطالب بتدخل دولي عاجل وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تناشد المؤسسات الدولية إغاثة النازحين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تواصل جهودها الميدانية للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تستجيب لـ251 بلاغًا و84 استغاثة خلال المنخفض الجوي وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تُعيد تشغيل محطات الرصد المطري بغزة بعد انقطاع دام 3 سنوات
أخبار » عربي ودولي

مظاهرة تندد بهجمات الاحتلال المستمرة في ستوكهولم

02 تشرين ثاني / أغسطس 2026 08:29

ستوكهولم
ستوكهولم

وكالات- وكالة الرأي:

شارك مئات الأشخاص في العاصمة السويدية ستوكهولم، في تظاهرة احتجاجًا على الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة والضفة الغربية، مطالبين بالالتزام الفوري بوقف إطلاق النار.

وتجمع المتظاهرون في ساحة أودينبلان وسط ستوكهولم، ودعوا إلى منع المحاولات الإسرائيلية لتقويض مسار وقف إطلاق النار.

ورفع المشاركون خلال التظاهرة الأعلام الفلسطينية، إلى جانب لافتات كُتب عليها: "هناك مجزرة في فلسطين"، "هناك إبادة جماعية في غزة"، و"وقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة".

وشهدت التظاهرة مشاركة عضو الكنيست الإسرائيلي أوفير كاسيف عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث وجّه انتقادات حادة لسياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

وقال كاسيف: إن "الممارسات التي تنتهجها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني تحمل أوجه شبه مع الأنظمة الفاشية التي شهدها التاريخ".

واستحضر في كلمته التحذير الذي أطلقه قبل سنوات المفكر والعالم الإسرائيلي البروفيسور يشعياهو لايبوفيتش بشأن "الانهيار الأخلاقي".

وأضاف "لقد شدد لايبوفيتش على أن رفع الدولة قوتها العسكرية إلى أعلى القيم سيؤدي إلى انهيار أخلاقي، وحذّر من ظهور عقلية وصفها بـ(النازية اليهودية) داخل المجتمع".

وشدد كاسيف على أن الدمار اليوم واسع النطاق، وتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم، والمجازر التي يتعرضون لها، تُظهر للأسف صحة هذا التحذير. 
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز الوفاء يُشارك في حفل إطلاق فعاليات اليوم العالمي لكبار السن

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟