الاقتصاد: 1200 إجراء شركة و95 ألف شيكل دعماً للقطاعات الاقتصادية

غزة- وكالة الرأي:

أنجزت الإدارة العامة للشركات في وزارة الإقتصاد أكثر من 1200 إجراء خلال شهر يوليو 2026، بالتزامن مع تقديم دعم حكومي وتسهيلات مالية بلغت قيمتها 95,640 شيكلاً لصالح قطاعات اقتصادية ومنشآت متضررة.

وبينت الوزارة أنه تم انجاز 932 معاملة، وتدقيق 1120 معاملة، واستقبال 1320 مواطناً، إلى جانب متابعة الملفات التجارية وتقديم الخدمات القانونية والإدارية للمواطنين وأصحاب الشركات.

دعم مباشر للقطاعات الاقتصادية

وأوضحت الوزارة أن المساهمة المالية الحكومية بلغت 95,640 شيكلاً لدعم عدد من القطاعات الاقتصادية .

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توجه لدعم القطاع الاقتصادي والمنشآت المتضررة، عبر تخفيض رسوم المعاملات والإعفاء من رسوم أخرى، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن أصحاب الأعمال وتعزيز قدرتهم على الاستمرار.

تسجيل 379 ملفاً تجارياً

قالت الوزارة إن الادارة العامة للشركات سجلت 379 ملفاً تجارياً جديداً ، توزعت على 355 سجلاً فردياً، و11 شركة تضامن، و13 شركة ذات مسؤولية محدودة، و إصدار 704 مستخرجات للملفات التجارية و626 شهادة للشركات، وتنفيذ 238 عملية تعديل على السجلات التجارية، إلى جانب 25 زيارة ميدانية، وحضور 4 اجتماعات عمومية مع الشركات، وتقديم 190 استشارة قانونية للمواطنين واصحاب السجلات التجارية والشركات.

وفي إطار التسهيلات التي تقدمها الوزارة، قامت الإدارة العامة للشركات بتحديث 212 مستخرجاً مجاناً للسجلات التجارية والشركات.

توسّع في تسجيل الفروع

وأظهر التقرير تسجيل 21 فرعاً جديداً منها 18 فرعاً في محافظة غزة و 3 فروع في المحافظات الجنوبية.

وأكدت الوزارة استمرار العمل على تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين والقطاع الخاص، بما يعزز النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن الشركات والمنشآت المتضررة.