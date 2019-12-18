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الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا بالضفة والقدس

18 كانون أول / ديسمبر 2019 08:29

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 12 مواطناً من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير السابق يوسف عزات ويوسف محمد صدوق من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بينما اعتقلت الشاب أسيد أبو لبدة من قلقيلية.

وذكرت المصادر، أن القوات اعتقلت محمد مروان عبيد وعلي سفيان عبيد و يونس سفيان عبيد وفيصل لؤي عبيد من بلدة العيسوية شرق القدس.

كما اعتقلت القوات والد وأشقاء الشهيد فراس أبو ناب من رأس العامود، وهم؛ وسيم نايف عبيد وسيف أبو ناب ويوسف أبو ناب ومحمد أبو ناب و بسام أبو ناب.

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