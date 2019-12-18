العمادي ونائبه يصلان غزة

غزة - الرأي

وصل رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي إلى قطاع غزة، مساء أمس الثلاثاء عبر حاجز بيت حانون شمال القطاع.

وقال مراسل "الرأي" إن السفير العمادي وصل إلى غزة بعد وقت قصير من وصول نائبه خالد الحردان عبر حاجز بيت حانون.