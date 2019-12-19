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حملة مداهمات واعتقالات بالضفة

19 كانون أول / ديسمبر 2019 08:42

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين من رام الله، وهم: الفتى موسى عيسى شراكة، ويوسف منذر عليا، وجهاد أبو صبيح، والد الشاب جهاد عليان من مخيم الجلزون، والفتى سليمان قطش من قرية يبرود شرق رام الله، وعلاء علي البرغوثي من بلدة كوبر، فيما اعتقلت الشاب كمال فيصل قنداح من قرية أبو شخيدم شمال غرب رام الله.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت الشاب محمد جلامنة، بعد أن داهمت منزل ذويه بالحي الشرقي من مدينة جنين.

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