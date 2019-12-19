الاحتلال يهدم منزلًا فلسطينياً بمدينة اللد

فلسطين المحتلة - الرأي

هدمت جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة اللد بالداخل الفلسطيني المحتل منزلاً تعود ملكيته للمواطن محمود سليمان القديّم في حي "سامخ حيط" بالمدية، بزعم عدم الترخيص.

واقتحمت الجرافات بحماية من شرطة الاحتلال الحي وأحاطت المنطقة ومنعت المواطنين من الوصول إليها ثم هدمت المنزل.

وقال شهود عيان إن جرافات البلدية لم تتمكن من الوصول إلى المنزل لتنفيذ أمر الهدم، فقام عدد من مستخدميها بالمباشرة بهدم البيت يدويا، وذلك بعد إجلاء أفراد العائلة وممتلكاتها من المنزل.

وحاول الأعضاء العرب في بلدية اللد العمل لمنع هدم المنزل، لكن دون جدوى، حيث جاء الهدم في اللد بعد يومين فقط من هدم منزل لعائلة فلسطينية في مدينة يافا.