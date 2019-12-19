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إصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال غربي رام الله

19 كانون أول / ديسمبر 2019 06:35

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فلسطين المحتلة - الرأي

اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين، وقوات الاحتلال، اليوم الخميس، قرب سجن "عوفر" غربي رام الله، بعد قمع مسيرة تضامنية منددة باعتقال مواطن فلسطيني مضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات إسرائيلية، فرقت وقفة أمام معتقل "عوفر" غربي رام الله، مطالبة بالإفراج عن المعتقل الإداري أحمد زهران، والمضرب لليوم 88 على التوالي.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال استخدمت خلالها قنابل الصوت، وقنابل الغاز المسيل للدموع، حيث أصيب عشرات الشبان الفلسطينيين، بحالات اختناق، كما قام الاحتلال باعتقال شاب خلال المواجهات.

ويخوض زهران إضراباً مفتوحاً عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري، منذ 88 يوما.

والاعتقال الإداري؛ قرار اعتقال دون محاكمة، تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" (الضفة الغربية) في الجيش الإسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.

ومن الممكن أن تمدد السلطات الإسرائيلية الحكم الإداري، مرات عديدة، بزعم أن المعتقل يُعرِّض أمن "إسرائيل" للخطر.

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