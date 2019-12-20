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وفد حماس يلتقي رئيس الوزراء الماليزي ويبحث معه تطورات القضية

20 كانون أول / ديسمبر 2019 07:07

وفد حماس يلتقي رئيس الوزراء الماليزي ويبحث معه تطورات القضية الفلسطينية
وفد حماس يلتقي رئيس الوزراء الماليزي ويبحث معه تطورات القضية الفلسطينية

وكالات-الرأي:

التقى وفد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برئاسة د. موسى أبو مرزوق سعادة الدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي اليوم الجمعة 20-12-2019 في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأشاد أبو مرزوق خلال اللقاء بجهود دولة ماليزيا في دعم الشعب الفلسطيني وإسناده في مختلف المحطات، معربا عن أمله بأن تترجم قمة كوالالمبور لخطوات عملية تساند الشعب الفلسطيني في معركة الصمود ضد الاحتلال الإسرائيلي.

كما أثنى الوفد على كلمة د. مهاتير في حفل افتتاح القمة، والتي دعا فيها إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عاجلا غير آجل، وتم التأكيد من الوفد على تقديره عقد قمة كوالالمبور ودورها المنتظر في توحيد واستنهاض الأمة الإسلامية.

واستعرض الوفد التطورات الأخيرة المتعلقة بملف الانتخابات الفلسطينية المزمع عقدها، وما قدمته حركة حماس من مرونة وتنازلات في سبيل إنجاحها، كما تطرق لتطورات المشهد السياسي والمخاطر التي تمر بها الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ومحاولات تصفية هذه الحقوق وما يتطلبه ذلك من إسناد عربي وإقليمي وإسلامي.    

 وشارك في اللقاء كل من أعضاء المكتب السياسي د. خليل الحية، والأخ عزت الرشق، والأخ حسام بدران، إضافة إلى الإخوة القياديين في الحركة أسامة حمدان، ود. سامي أبو زهري، وممثل الحركة في ماليزيا.‎

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