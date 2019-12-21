مسؤولون إسرائيليون أمام خطر الاعتقال في 100 دولة

يواجه مسؤولون إسرائيليون خطر الملاحقة والاعتقال في أكثر من 100 دولة حول العالم، في حال فتح الجنائية الدولية تحقيقاً رسمياً بشبهات ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وقالت معلقة قناة "مكان" الإسرائيلية للشؤون القضائية إن مسؤولين سياسيين وعسكريين حاليين وسابقين معرضون للاعتقال بعد فتح التحقيق.

يأتي ذلك عقب إعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية انتهاء مرحلة الدراسة الأولية وتأكيدها أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت.

وعبرت الولايات المتحدة عن رفضها لفتح هذا التحقيق حيث زعم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن ذلك غير مبرر، وغرد على "تويتر" بالقول: "إن الطريق إلى السلام الدائم يمر عبر مفاوضات مباشرة".

وحمل رئيس وزراء الحكومة بنيامين نتنياهو الاعلان بـ"يوم أسود"، وبعث برسالة إلى زعماء العالم قال فيها إنه يتم تحويل المحكمة الدولية الى سلاح سياسي ضد إسرائيل.