الأسرى المقطوعة رواتبهم يبدؤون إضراباً عن الطعام الأربعاء المقبل

أعلن الأسرى المقطوعة رواتبهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن الدخول في الإضراب المفتوح عن الطعام، بدءً من صباح يوم الأربعاء القادم الموافق ٢٥/١٢/٢٠١٩ .

وطالب الأسرى في بيان صحفي، كل المسؤولين عن ملف رواتبهم وقطعها، الوقوف عند مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية قبل فوات الأوان.

وبين الأسرى أنهم أمام إشكال كبير، في من يتابع موضوع قطع رواتبهم وإعادتها، حيث أوضح الأسرى أنهم تلقوا رداً من رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، بأن موضوعهم من مسؤولية اللواء ماجد فرج مسؤول جهاز المخابرات العامة، والذي بدوره صرح لهم بشكل واضح أن هذا الموضوع من مسؤولية اللواء قدري أبو بكر.

وأكد الأسرى أنهم وأمام هذا الإشكال ليس أمامهم سوى اللجوء إلى خوض معركة الأمعاء الخاوية، تحت عنوان يجب استعادة كامل حقوقنا عبر إعادة رواتبنا بالكامل بنسبة ١٠٠٪ وبأثر رجعي أسوة بباقي الأسرى دون تمييز.

وشددوا على أنهم وبالرغم من فصل الشتاء وصعوبة ظروفه على الأسرى، عازمون على الاستمرار بهذا الإضراب إلى أن يتم إعادة كامل حقوقنا غير منقوصة.

وقال الأسرى إنهم منذ ما يقارب العامين وهم وعائلاتهم يعانون من جراء قطع رواتبهم والانتقاص من حقوقهم.

وأكد الأسرى أنه لجوئهم لخطوة الإضراب جاء بعد فشل كل المحاولات لإنهاء موضوعهم مع جميع المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وخاصة في وزارة المالية وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وجهازي المخابرات والأمن الوقائي.