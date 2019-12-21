خلال أسبوع.. شهيد وعشرات الجرحى في 71 مواجهة

غزة – الرأي:

شهد الأسبوع الماضي استشهاد شاب، وإصابة عشرات المواطنين بالرصاص الحي والمطاطي والشظايا والاختناق بالغاز في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك ضمن 71 مواجهة مع قوات الاحتلال في مختلف المدن.

ففي يوم أمس الجمعة، أصيب 40 مواطنا فلسطينيا بالرصاص الحي والمطاطي، والعشرات بالاختناق في الضفة وغزة، ويوم الخميس، أصيب عدة مواطنين بالاختناق، فيما رصدت 9 مواجهات، فيما أحصي يوم الأربعاء 14 مواجهة أصيب خلالها شبان فلسطينيون بالاختناق في الضفة المحتلة.

وشهد يوم الثلاثاء، استشهاد شاب شرق خانيونس باستهداف من طائرات الاحتلال، وإصابة 5 مواطنين بالرصاص الحي والمطاطي في الضفة.

ويوم الأحد، أصيب فلسطيني بالرصاص الحي في الضفة الغربية، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة تجاه الاحتلال على حاجز زعترة، وذلك ضمن 11 مواجهة.

أما السبت، أصيب مواطنين بالرصاص المطاطي في مواجهات بالضفة، فيما أحصيت 5 مواجهات.