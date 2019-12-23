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الأسير زهران يخضع للتحقيق رغم إضرابه لليوم 92 على التوالي

23 كانون أول / ديسمبر 2019 08:37

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء أمس الأحد، إن الأسير أحمد زهران، المضرب عن الطعام لليوم 91 على التوالي؛ خضع للتّحقيق في "عيادة سجن الرملة".

وأوضحت هيئة الأسرى، في بيان لها، عقب زيارة محاميها للأسير زهران؛ أن محققين من مركز تحقيق وتوقيف "المسكوبية" حضروا للتّحقيق معه، فيما حضر ضباط من إدارة سجون الاحتلال والاستخبارات وقدّموا له وعودا شفوية بإنهاء قضيته، علما أن إدارة سجون الاحتلال كانت قد قدّمت الوعود ذاتها للأسير في إضرابه السّابق خلال شهر تمّوز/ يوليو الماضي الذي استمرّ لمدة 39 يوما، ونكثت بها ورفضت الإفراج عنه.

ولفتت هيئة الأسرى، إلى أن إدارة "عيادة سجن الرملة" كانت قد نقلت الأسير زهران إلى أحد المستشفيات المدنية أول أمس، بعد تدهور وضعه الصحي، وأعادته في اليوم نفسه للسجن.

يشار إلى أن الأسير أحمد زهران (42 عاماً)، من بلدة دير أبو مشعل بمحافظة رام الله والبيرة، أمضى ما مجموعه 15 عاما في معتقلات الاحتلال، وستعقد له جلسة للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري ومدته أربعة شهور اليوم الاثنين.

 

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