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غالبية المهاجرين الجُدد في "إسرائيل" ليسوا يهوداً

23 كانون أول / ديسمبر 2019 09:04

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة – الرأي:

كشفت وزارة الداخلية الإسرائيلية، أن 86% من المهاجرين الجدد الذين وصلوا إلى فلسطين المحتلة، منذ العام 2012، ليسوا يهودا، وأنهم مسجلون في وزارة الداخلية بأنهم لا يعتنقون أي ديانة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الإثنين، إنه منذ مطلع العام 2012، حتى نهاية العام 2019، وصل إلى لفلسطين المحتلة 179,849 مهاجرا جديدا،  14% منهم فقط يهودا.

وبحسب الصحيفة، أكدت احصائيات وزارة الداخلية الإسرائيلية، أن 86% من هؤلاء المهاجرين ليسوا يهودا، وأنهم يعتنقون ديانات أخرى، وهاجروا كونهم أحفاد من نسل أزواج أحدهم يهودي.

ولفتت الصحيفة، إلى وجود خلاف في إسرائيل حول "بند الحفيد"، مشيرة الى أن مؤيدو هذا البند يقلون أن هؤلاء الأحفاد ينتمون للشعب اليهودي، بينما يعتبر معارضو هذا البند أن استيعاب هؤلاء المهاجرين، سيغرق "إسرائيل" بالغرباء.

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