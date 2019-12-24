وكالة الرأي الفلسطينية رئيس ريال مدريد السابق ينافس بيريز فى الانتخابات المقبلة وكالة الرأي الفلسطينية بدء صرف المنحة القطرية لـ 75 أسرة فقيرة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية أهداف جريزمان مع برشلونة تعادل 5 مهاجمين من ريال مدريد وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول يتسلح بسجل مثالى ضد ليستر سيتى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعيد توسعة مساحة الصيد في غزة لـ 15 ميلًا وكالة الرأي الفلسطينية حملة مداهمات واعتقالات بالقدس والضفة وكالة الرأي الفلسطينية توغل محدود لجرافات الاحتلال شرق بيت حانون وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء ماطرة وباردة حتى نهاية الأسبوع وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلين جنوب القدس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يدرس منع دخول موظفي الجنائية الدولية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حملة مداهمات واعتقالات بالقدس والضفة

24 كانون أول / ديسمبر 2019 08:27

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحلتين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد قطامش، والطالب في جامعة بيرزيت جعفر عزيز كايد، وضياء جميل نواورة، وعاصف عمر، وآدم حامد وأكرم سلمة من بيتونيا برام الله.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت الشاب شادي أبو حديد من مخيم عقبة جبر بأريحا، وخالد ذياب الشرباتي، ومحمد إياد البو وعبيدة عادي من الخليل، وأسامة عماد من نابلس.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 13 شابا من العيسوية شرق القدس، وهم: من أحمد محمد محمود، وأحمد عايش عبيد، ومحمد مرعي درباس، وصالح أبو عصب، وأيوب أبو عصب، وأحمد سعد مصطفى، ومحمود عبيد، وإسماعيل يوسف محيسن، ومحمد عماد داري، ومجد داري، ومحمد وليد حويح، ومحمود عماد حويح، وعادل ناصر محمود.

وذكرت المصادر، أن القوات اعتقلت الشابين: دانيل أبو نصرة (18 عاما) من شارع الحردوب في بلدة الطور بالقدس، وخالد بسام داوود (33 عاما) من قرية بيت دقو شمال غرب المدينة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

توزيع منح دراسية على عدد من الطلبة المحتاجين في الجامعة الإسلامية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟