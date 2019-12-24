حملة مداهمات واعتقالات بالقدس والضفة

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحلتين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد قطامش، والطالب في جامعة بيرزيت جعفر عزيز كايد، وضياء جميل نواورة، وعاصف عمر، وآدم حامد وأكرم سلمة من بيتونيا برام الله.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت الشاب شادي أبو حديد من مخيم عقبة جبر بأريحا، وخالد ذياب الشرباتي، ومحمد إياد البو وعبيدة عادي من الخليل، وأسامة عماد من نابلس.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 13 شابا من العيسوية شرق القدس، وهم: من أحمد محمد محمود، وأحمد عايش عبيد، ومحمد مرعي درباس، وصالح أبو عصب، وأيوب أبو عصب، وأحمد سعد مصطفى، ومحمود عبيد، وإسماعيل يوسف محيسن، ومحمد عماد داري، ومجد داري، ومحمد وليد حويح، ومحمود عماد حويح، وعادل ناصر محمود.

وذكرت المصادر، أن القوات اعتقلت الشابين: دانيل أبو نصرة (18 عاما) من شارع الحردوب في بلدة الطور بالقدس، وخالد بسام داوود (33 عاما) من قرية بيت دقو شمال غرب المدينة.