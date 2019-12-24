نتنياهو يجمّد مشاورات ضم الأغوار خوفًا من "الجنائية الدولية"

القدس المحتلة - الرأي

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيمين نتنياهو، أعطى تعليماته بتجميد مشاورات مخططات ضم الأغوار للسيادة الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة العبرية، إن القرار جاء خوفا من محكمة الجنايات الدولية، وذلك في أعقاب قرار المدعية العامة الدولية لفتح تحقيق شامل في جرائم حرب، نفذها جيش الاحتلال في المناطق الفلسطينية.

وأضافت الصحيفة، أن نتنياهو قرر إلغاء اجتماع الموظفين في طاقم اللجنة الوزارية المشتركة، والذي كان مقررا الأسبوع الماضي، لمناقشة مخطط ضم الأغوار للسيادة الإسرائيلية.

ولفتت الى أن قرار تجميد المشاورات لتطبيق خطة ضم الاغوار، جاء بسبب الخوف من اتخاذ أي إجراءات ضد "إسرائيل" في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن طاقم اللجنة الوزارية المشتركة، يهدف لتسريع تطبيق مخطط ضم الأغوار للسيادة الإسرائيلية، من خلال بلورة مشروع قانون خاص بهذا الشأن.