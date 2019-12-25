تكريم "المدهون" كعميدٍ سابقٍ لمعهد القضاء

غزة – الرأي:

كرم المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والمعهد العالي للقضاء في قطاع غزة الدكتور نافذ المدهون العميد السابق للمعهد، وذلك بقصر العدل في مدينة الزهراء، تقديراً على جهوده التي بذلها طوال مدة عمله عميداً للمعهد.

ونُظم الاحتفال بحضور رئيس المجلس التشريعي بالإنابة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس مجلس إدارة المعهد المستشار محمد عابد وأعضاء مجلس الإدارة والعديد من الشخصيات الاعتبارية والاجتماعية ووجهاء.

وثمن المستشار أشرف نصر الله عميد المعهد الحالي، جهود الدكتور المدهون في خدمة ورفعة المعهد والقضاء والنهوض بالمنظومة القضائية وترسيخ مبادئ العدالة طيلة الستة أعوام الماضية.

بدوره، ذكر عابد تاريخ المعهد العالي للقضاء ومدى الاهتمام الملحوظ به في عهد الدكتور المدهون وجهوده الحثيثة في إرساء قواعد العدالة والعمل الدؤوب في تطوير وتحسين البيئة القضائية، مؤكداً على فاعلية المعهد في خدمة قطاع العدالة ممثلاً بشخصه.

من جهته، أثنى المستشار محمد النحال وكيل وزارة العدل وعضو مجلس إدارة المعهد، على عمل الدكتور المدهون ومدى اهتمامه بالمعهد وإخلاصه بالعمل وكمية العطاء والجهد المبذول وجمعه لمنظومة العدالة بكافة أشكالها وأنواعها.

من جانبه، ثمن الدكتور أحمد بحر جهود الدكتور المدهون في السعي وراء تطوير المنظومة القضائية والمعهد العالي للقضاء، مؤكداً على مدى إخلاصه في العمل وحجم الإنجازات التي شهدها عهده كعميد للمعهد، ومساهماته في نشر الوعي القانوني والتشريعي.

وختم الدكتور المدهون الاحتفال بكلمةٍ، شكر فيها الحضور على حفاوة اللقاء، مؤكداً أن ما قام به خلال عمله في المعهد لم يكن إلا خدمة للوطن ورفعة المنظومة القضائية وأنه يعهد في المستشار نصر الله خيراً في إكمال المسير.

وشدد على أن التكريم يكون لكل من قدم وأعطى، ولابد من تكريم كل من يعطي ويقدم لهذا الوطن، شاكراً المدربين الذين ساهموا في رقي ونهضة المعهد .

وقدم المحتفلون درع الوفاء للمستشار نافذ المدهون تكريماً لجهوده التي بذلها طيلة عمله عميداً للمعهد العالي للقضاء، متمنين له حياة سعيدة.