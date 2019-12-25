الكسواني: الاحتلال يستغل الأعياد اليهودية لتكثيف اقتحام الأقصى

فلسطين المحتلة - الرأي

قال مدير المسجد الأقصى المبارك عمر الكسواني يوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول استغلال الأعياد اليهودية لزيادة وتيرة اقتحامات الأقصى من المستوطنين.

وأكد الكسواني في بيان صدر عنه، أن المسجد الأقصى خالص للمسلمين، وكافة القرارات الأممية وبينها قرارات اليونسكو تؤكد ذلك.

وطالب الدول العربية والإسلامية بمواصلة الدفاع عن المسجد الأقصى والوقوف إلى جانبهم، وأن تقف إلى جانب دائرة الأوقاف في دفاعها عنه لأنه ليس للفلسطينيين وحدهم بل للمسلمين كافة.

ودعا المستوطنون إلى تصعيد عمليات الاقتحام للأقصى، تزامنًا مع عيد "الحانوكاه" العبري، الذي يستمر لأسبوع.