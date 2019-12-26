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حماس: تصعيد الاحتلال بغزة تصدير لأزماته الداخلية

26 كانون أول / ديسمبر 2019 08:56

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

قال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم، إن تصعيد الاحتلال على قطاع غزة يأتي في سياق مواصلة حماقاته وعدوانه على شعبنا، وتصدير لأزماته الداخلية.

وذكر برهوم في تصريح صحفي، أن حجم القصف وتوقيته يعكس عمق الأزمات والتخبط التي يعاني منها الاحتلال لفشله في كيفية التعامل مع القواعد الجديدة التي فرضتها كتائب القسام في معاركها العسكرية والأمنية والاستخباراتية، ومعركة حد السيف والسراب كشفت هشاشة هذا الكيان وأربكت حساباته.

وأوضح أن تمادي الاحتلال في القصف يعني أنه لا يدرك تبعات ومآلات دخوله في هذه المرحلة، مضيفا: "على الاحتلال أن يفهم أن حماس والمقاومة وفي مقدمتها كتائب القسام، قادرة على فرض معادلات جديدة ولن تتخلى عن واجباتها ومسؤولياتها ومواصلة معاركها دفاعا عن شعبنا وحماية له ولن تسلم بمعادلات الاحتلال مهما بلغت التضحيات".

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