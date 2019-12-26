الأسير زهران يواصل إضرابه المفتوح لليوم الـ97

فلسطين المحتلة - الرأي

يواصل الأسير أحمد زهران (42 عاما) إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ97 على التوالي احتجاجا على استمرار اعتقاله الإداري.

والأسير زهران يقطن بلدة دير أبو مشعل بمحافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة وأمضى ما مجموعه 15 عاما في معتقلات الاحتلال.

ونقل الأسير زهران قبل أيام من "عيادة سجن الرملة" إلى أحد المشافي الإسرائيلي وذلك بعد تدهور وضعه الصحي بسبب استمراره في الإضراب.

وأول أمس، قال نادي الأسير إن وضع الأسير زهران في تدهور خطير حيث يعاني من عدة أمراض، ويقبع في مستشفى "سجن الرملة".

وأشار إلى أن محكمة الاحتلال أجلت البت في الاستئناف المقدم من قبل هيئة الأسرى والمحررين باسمه في محكمة "عوفر" تحت حجج واهية ما ينذر بخطر شديد على حياته.