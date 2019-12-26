وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف وعلماء فلسطين ينظمان وقفة تضامنية مع مسلمي "الإيغور" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الإعلام تطلق حملة تغريد دعماً لفرسان الحقيقة وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تبحث معالجة التعديات الواقعة في عزبة أبو شباب وكالة الرأي الفلسطينية أعضاء المنظومة القضائية يكرمون عميد المعهد العالي للقضاء السابق " المدهون" وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الشمال تكرم العاملين فيها لجهودهم المتميزة خلال العام 2019 وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تنفّذ جولة ميدانية لمزارع تربية الدواجن شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية " أبو الريش" يؤكد على تعزيز واقع الشراكة للخطة الصحية الاستراتيجية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تعلن عن طرح عطاء لمشروع مياه الأمطار بمنطقة "الوفية" وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تستعرض تأثير ملوحة المياه في مرافقها الصحية وكالة الرأي الفلسطينية رئيس متابعة العمل الحكومي يتفقد مدرسة بشير الريس الثانوية
أخبار » أخبار الأسرى

الأسير زهران يواصل إضرابه المفتوح لليوم الـ97

26 كانون أول / ديسمبر 2019 04:57

p4nbH
p4nbH

فلسطين المحتلة - الرأي

يواصل الأسير أحمد زهران (42 عاما) إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ97 على التوالي احتجاجا على استمرار اعتقاله الإداري.

والأسير زهران يقطن بلدة دير أبو مشعل بمحافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة وأمضى ما مجموعه 15 عاما في معتقلات الاحتلال.

ونقل الأسير زهران قبل أيام من "عيادة سجن الرملة" إلى أحد المشافي الإسرائيلي وذلك بعد تدهور وضعه الصحي بسبب استمراره في الإضراب.

وأول أمس، قال نادي الأسير إن وضع الأسير زهران في تدهور خطير حيث يعاني من عدة أمراض، ويقبع في مستشفى "سجن الرملة".

وأشار إلى أن محكمة الاحتلال أجلت البت في الاستئناف المقدم من قبل هيئة الأسرى والمحررين باسمه في محكمة "عوفر" تحت حجج واهية ما ينذر بخطر شديد على حياته.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

غزة: افتتاح بيت عزاء بوفاة رئيس الأركان الجزائري

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟