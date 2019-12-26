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الاحتلال يحبس 6 فلسطينيين منزلياً بمدينة القدس المحتلة

26 كانون أول / ديسمبر 2019 05:01

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فلسطين المحتلة - الرأي

أبلغت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، ستة فلسطينيين بنيّتها فرض الحبس المنزلي “الليلي” عليهم، بحجة أنهم “خطر على أمن الدولة”.

وأفاد المحامي محمد محمود أن مخابرات الاحتلال في مركز “المسكوبية” غرب القدس، استدعت ستة شبان من قرية العيساوية شمالي شرق القدس، وسلّمتهم بلاغات بنية سلطات الاحتلال فرض الإقامة الجبرية عليهم.

وأضاف أن البلاغات موقّعة مما يسمى بـ”قائد الجبهة الداخلية” الذي ينوي إصدار قرار بفرض الحبس المنزلي الليلي على الشبان؛ صالح أبو عصب، أنور سامي عبيد، نضال غنام، فايز محيسن، محمد عليان عليان، ومحمد موسى مصطفى.

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