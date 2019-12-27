جيش الاحتلال يُطور حوامة سيحملها جنوده في المعركة

الداخل المحتل-الرأي:

طورت وحدة البحث والتطوير في جيش الاحتلال حوامة تكتيكية صغيرة أطلقت عليها اسم "سكايلورد".

ووفقا لصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، فإن الحديث يدور عن حوامة صغيرة للغاية سيحملها جنود جيش الاحتلال في ميدان المعركة في أوقات الحروب وفي مهام الأمن الجاري الاعتيادية.



وجاء ذلك التطوير بعد عام كامل من العمل المشترك بين فرع الطائرات غير المأهولة في وحدة التطوير التابعة لجيش الاحتلال مع شركة أكستاند في هذا المشروع الذي تم إطلاق عليه اسم مشروع "فروجكت إيكس".



يشار إلى أنه ستدخل الحوامة الجديدة قريبا في حيز الخدمة العملياتية في جيش الاحتلال، حيث سيتم توزيعها على جنود رأس الحربة العاملين في الوحدات المقاتلة الخاصة.



أما بخصوص الميزات العملياتية للحوامة الجديدة فإنها تستطيع التحليق في الشوارع الضيقة، كما أنها قادرة على اختراق المنازل والتحليق داخل المنزل، كما أنها تستطيع المكوث في الجو لمدة 10-15 دقيقة بسرعة عالية تصل إلى 200 كم في الساعة، كما أن وزنها لن يتجاوز 2 كجم حيث سيتم تخصيص مكان خاص في سترة الجندي لحملها.

وتدرس المنظومة الأمنية تزويد الحوامة الجديدة بأسلحة نارية كالقنابل أو المسدسات، لاستخدامها في تنفيذ عمليات هجومية.

عكا.