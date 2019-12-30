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9 إصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين مقام يوسف بنابلس

30 كانون أول / ديسمبر 2019 08:49

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نابلس - الرأي

أصيب تسعة مواطنين، فجر اليوم الاثنين، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت قبيل اقتحام مئات المستوطنين مقام يوسف شرق نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، بأن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وجرى نقلهم لمستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج، فيما جرى إسعاف ستة آخرين ميدانيا إثر إصابتهم بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت قرب المقام.

ونشرت وسائل إعلام عبرية، أن 2500 مستوطن اقتحموا المقام فجرا؛ لأداء طقوس تلمودية، بحراسة مشددة من جيش الاحتلال الذي اعتلى أسطح عدد من البنايات.

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