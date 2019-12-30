جيش الاحتلال يعتزم فرض حظر التجول الليلي بالعيسوية

القدس المحتلة - الرأي

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعتزم فرض حظر التجول الليلي على الشبان ببلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن قيادة الجبهة الداخلية بجيش الاحتلال، أعلنت أنها ستفرض حظر التجول الليلي، على بعض الشبان بالبلدة.

وقالت إن قيادة الجبهة الداخلية، تعتزم إصدار أوامر اعتقال منزلي ليلي إداري، بحق 6 شبان من البلدة، لعدة أشهر.

ولفتت الصحيفة، إلى أن قائد الجبهة الداخلية، سيصدر أوامر الاعتقال هذه، وفقا لقانون الطوارئ العسكري، المعمول بها منذ حقبة الانتداب البريطاني.

وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن الشرطة الإسرائيلية استدعت مؤخرا، 6 شبان من العيسوية، وابلغتهم بقرار الاعتقال المنزلي عليهم، بزعم أنهم يقمون بإلقاء الحجارة.