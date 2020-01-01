الاحتلال يقتل 149 فلسطينياً بينهم 33 طفلاً خلال 2019

فلسطين المحتلة - الرأي

قال التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين اليوم الأربعاء، إن 149 فلسطينيا استشهدوا جراء استهدافهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال عام 2019.

وأفاد الأمين العام للتجمع محمد صبيحات، في بيان صحفي، أن عدد الشهداء الأطفال من مجمل الشهداء، بلغ 33، أي بنسبة 23 في المائة تقريباً، وبزيادة بلغت 5 في المائة مقارنة مع العام الماضي.

وأوضح أن عدد الشهداء خلال عام 2019، قارب من المعدل العام لأعداد الشهداء خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، والذي بلغ خلال الفترة المذكورة 161 شهيداً في كل عام.

وأشار إلى أن من بين الشهداء 112 شهيداً من محافظات غزة، ويشكلون 74 في المائة من العدد الإجمالي، بينهم 69 نتيجة القصف بالطيران الحربي الإسرائيلي.

وأضاف، في حين بلغ عدد الشهداء بالضفة الغربية المحتلة، 37 شهيداً، يشكلون 26 في المائة من العدد الإجمالي.

وأوضح أن أصغر الشهداء سناً، الشهيد (الجنين) عبد الله أبو عرار الذي استشهد بتاريخ في الخامس من أيار/مايو الماضي، في حي الزيتون/ غزة، والشهيد (الجنين) أيمن محمود المدهون الذي استشهد بتاريخ 5 أيار/مايو الماضي، في بيت لاهيا شمالي غزة، وأكبر الشهداء سناً، الشهيد عبد الرحيم مصطفى المدهون (61 عاما) من بيت لاهيا، واستشهد في 5 أيار/مايو 2019.

واشار إلى أن متوسط أعمار الشهداء هو 25 عاما وثمانية أشهر، لافتا إلى أن أكثر الأشهر دمويةً، كان شهر تشرين الثاني/أكتوبر 2019، حيث بلغ عدد الشهداء خلاله 44 شهيداً وشهيدة.

وبين أن أكثر فئة عمرية استهدفها الاحتلال كانت بعُمر (22 عاما)، وعددهم 10 شهداء، فيما بلغ عدد الشهيدات والشهداء المتزوجين 57، منهم 49 من الذكور، و8 من الإناث.

ونوه إلى أن عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، خلال هذا العام بلغ 15 جثماناً، ليرتفع العدد الإجمالي لجثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات سجون الاحتلال ومقابر الأرقام إلى 306 جثامين.