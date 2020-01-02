حماس: الاحتلال يواصل حربه على الأسرى بحجز أموالهم

غزة - الرأي

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن قرار وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينت بحجز الأموال عن أسرى من فلسطينيي الداخل المحتل، هو استمرار للحرب الصهيونية على الأسرى، باعتبارهم أحد أهم رموز القضية الفلسطينية، وشهودًا على إجرام العدو الصهيوني.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي، أن هذه القرصنة التي يمارسها وزير الحرب الإسرائيلي، إلى جانب الإجراءات الصهيونية المتلاحقة ضد الأسرى، تؤكد الحاجة لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهتها وجعلها على رأس برنامج العمل الوطني.

ودعا السلطة الفلسطينية إلى عدم الاستسلام للإجراء الصهيوني، وأن تبادر إلى إعادة رواتب الأسرى المقطوعة رواتبهم كجزء من الرد على هذه القرارات.

وقرر بينيت حجز أمس الأربعاء، حجز أموال 32 أسيرًا فلسطينيًا من الداخل المحتل.