وكالة الرأي الفلسطينية ماذا تعرف عن متلازمة الضائقة التنفسية فى الأطفال فور الولادة وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلام": 57 انتهاكًا إسرائيليًا ضد الصحفيين بديسمبر وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يفرض الحبس المنزلي الليلي على 6 شبان من العيسوية وكالة الرأي الفلسطينية حماس: الاحتلال يواصل حربه على الأسرى بحجز أموالهم وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء باردة وماطرة حتى الأحد وكالة الرأي الفلسطينية "الكابينت" ينهي اجتماعاً آخر حول غزة دون قرار وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقتل 149 فلسطينياً بينهم 33 طفلاً خلال 2019 وكالة الرأي الفلسطينية تفاصيل مكالمة "الغرباوي" بـ"الشاباك" للإبلاغ عن عمليات للمقاومة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يوافق على إنشاء مدارس شرق القدس بديلًا عن "الأونروا" وكالة الرأي الفلسطينية 66 حالة وفاة في غزة بسبب حوادث الطرق خلال 2019
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس: الاحتلال يواصل حربه على الأسرى بحجز أموالهم

02 كانون ثاني / يناير 2020 08:37

أسيرات داخل سجون الاحتلال
أسيرات داخل سجون الاحتلال

غزة - الرأي

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن قرار وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينت بحجز الأموال عن أسرى من فلسطينيي الداخل المحتل، هو استمرار للحرب الصهيونية على الأسرى، باعتبارهم أحد أهم رموز القضية الفلسطينية، وشهودًا على إجرام العدو الصهيوني.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي، أن هذه القرصنة التي يمارسها وزير الحرب الإسرائيلي، إلى جانب الإجراءات الصهيونية المتلاحقة ضد الأسرى، تؤكد الحاجة لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهتها وجعلها على رأس برنامج العمل الوطني.

ودعا السلطة الفلسطينية إلى عدم الاستسلام للإجراء الصهيوني، وأن تبادر إلى إعادة رواتب الأسرى المقطوعة رواتبهم كجزء من الرد على هذه القرارات.

وقرر بينيت حجز أمس الأربعاء، حجز أموال 32 أسيرًا فلسطينيًا من الداخل المحتل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تستقبل وفداً من المركز الثقافي الإيطالي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟