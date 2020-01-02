الاحتلال يفرض الحبس المنزلي الليلي على 6 شبان من العيسوية

القدس المحتلة - الرأي

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الحبس المنزلي الليلي على ستة شبان من بلدة العيسوية في القدس المحتلة، واستدعت 3 آخرين للتحقيق.

وقالت مصادر محلية، إن سلطات الاحتلال فرضت الحبس المنزلي على كل من: أنور سامي عبيد لمدة 4 شهور، ومحمد عليان عليان لمدة 4 شهور، وفايز محمد محيسن لمدة شهرين، ومحمد موسى مصطفى لثلاثة شهور، وآدم كايد محمود لشهرين، ومحمود رمضان عبيد لثلاثة شهور.

وفي السياق ذاته، استدعت سلطات الاحتلال ثلاثة شبان من العيسوية للتحقيق معهم في مركز المسكوبية، وهم: نضال فروخ، وصالح ابو عصب، ونديم الصفدي.