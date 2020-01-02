"الإعلام": 57 انتهاكًا إسرائيليًا ضد الصحفيين بديسمبر

غزة - الرأي

أكدت وزارة الإعلام - المكتب الإعلامي الحكومي أن الاحتلال الإسرائيلي ماضٍ في اعتداءاته وانتهاكاته بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال شهر كانون أول/ ديسمبر 2019 بوتيرة ممنهجة، بغرض إيقاع ضرر جسدي بحق الإعلاميين في المحاولات المستمرة لطمس معالم الحقيقة في الصوت والصورة الفلسطينية.

وأظهرت وحدة الرصد والمتابعة بالوزارة في تقريرها الشهري انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية والتي بلغت (57) انتهاكاً يقابلها (6) من الانتهاكات فلسطينية في الضفة المحتلة.

انتهاكات اسرائيلية

وبين التقرير أن قوات الاحتلال استهدفت بشكل مباشر ومتعمد الصحفيين خلال تغطيتهم الفعاليات السلمية والمسيرات والتي بلغت عدد (3) وهم الصحفيين محمد تركمان، ومحمد حمدان من البيرة بالضفة المحتلة، ومن قطاع غزة إصابة الصحفي ثائر أبو رياش برصاص مطاطي اطلقها عليه الاحتلال الاسرائيلي خلال تغطيته مسيرات العودة.

وفي جانب الاعتقالات والمحاكمات سجل التقرير(15) حالة ، ما بين اعتقال ثلاثة صحفيين وهم الصحفي سامح الطيطي، والصحفية بشرى الطويل، والكاتب احمد قطامش ، واحتجاز خمسة آخرين وهم طاقم تلفزيون فلسطين بينهم صحافيتين من القدس المحتلة والصحفي عزمي بنات من الخليل، كما استدعت صحفي واحد وهو عبد الرحمن حسان ، فيما مددت اعتقال ثلاثة من الصحفيين وهم بحق الصحفي سامح الطيطي مرتين، وبشرى الطويل ، وعقدت جلسة محاكمة، وتحويل ملف الصحفي "يحيى صالح العمور الى قضية، وإصدار حكم بالاعتقال الإداري بحق الصحافية بشرى الطويل لمدة 4 أشهر.

كما سجل التقرير (7) حالات منع من التغطية تم خلالها منع صحفيا من زيارة ابنه الأسير، ومنع طاقم تلفزيون فلسطين المكون من 4 اشخاص من ممارسة مهامه ، ومنعت الصحفيين محمد تركمان ومحمد حمدان قبل ان تستهدفهما بقنابل الغاز.

في حين سجل التقرير (4) حالات اقتحام ومداهمة لمنازل الصحفيين والتي عاثت فيهم فسادا وخرابا وهم سامح الطيطي، بشرى الطويل، الصحفي خليل ذويب، احمد قطامش، عدا عن مصارة معدات وسرقة خلال عمليات الاقتحام والتي بلغت عدد(15) حالة.

وتمدى الاحتلال في مضايقاته للصحفيين الأسرى في سجون الاحتلال والتي بلغت عدد (3) بحق الأسير الصحفي توفيق هليل، والصحفي الاسير سامح الطيطي ومنعه من لقاء محاميه، والصحفي يحيى العمور.

وفي اطار محاربة المحتوى الفلسطيني سجل التقرير اكثر من (10) حالات تم خلالها حذف صفحة الصحفي مصعب زيود، صفحة تلفزيون نابلس، وحذف حسابات 6 عاملين في تلفزيون نابلس، صفحة وكالة سما، وحسابات العاملين فيها.

انتهاكات فلسطينية

وفي جانب الانتهاكات الفلسطينية في الضفة المحتلة، سجل تقرير وحدة الرصد والمتابعة (6) حالات من الانتهاكات تمثلت في تأجيل محاكمة قضية مكتب صحيفة "العربي الجديد" وهي المرة الثامنة يتم تأجيلها بسبب عدم حضور الشاهد الوحيد في القضية، في حين اعتقلت أجهزة امن السلطة الصحفي محمد نمر عصيدة مرتين خلال شهر ديسمبر المنصرم، لتسجيل(2) حالة اعتقال كما تم استدعائه قبل تنفيذ امر الاعتقال لعصيدة، الى ذلك وثق التقرير (2) حالة اعتداء من قبل مجهولين مرتين على مركبة الصحفي حسن عبد الجواد .

تفاصيل انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين خلال شهر ديسمبر / كانون أول 2019

1-12-2019: إدارة سجون الاحتلال تنقل الصحفي الأسير عامر توفيق ابو هليل من الخليل من سجن النقب الصحراوي إلى المستشفى إثر انزلاق في الكتف الأيمن دون توفير الرعاية الكاملة له.

2-12-2019: سلطات الاحتلال تمنع، مدير مكتب هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في طولكرم، احمد بعجاوي "ابو المجد" من زيارة نجله الاسير الطفل زيد والقابع في سجن أشبال مجدو، وذلك بذريعة المنع الأمني المشدد.

2-12-2019: في اطار الحملة المستمرة ضد المحتوى الفلسطيني، إدارة الفيس بوك تحذف صفحة الصحفي مصعب زيود.

4-12-2019: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتمركزة على مدخل مخيم العروب شمال محافظة الخليل، مراسل تلفزيون فلسطين عزمي بنات.

6-12-2019: اعتقلت قوات الاحتلال طاقم تلفزيون فلسطين، المكون من أربع صحفيين ومنعتهم من التغطية و ممارسة مهامهم خلال تصوريهم برنامج تلفزيوني في مدينة القدس المحتلة، ومصادرة معداتهم، وهم الصحيفة كريستين ريناوي والصحفية دانا أبو شمسية والمصور الصحفي أمير عبد ربه والمصور الصحفي علي ياسين .

6-12-2019: سرقة لوحات من معرض المصور الفنان الفلسطيني محمد سباعنة والذي نظمته دولة فلسطين بالشراكة مع مؤسسة الحق على هامش اعمال اجتماع جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية المنعقدة في لاهاي وكانت قد وثقت الرسومات جرائم الاحتلال في فسطين والتي تقع ضمن الولاية القانونية لميثاق روما.

9-12-2019: اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي سامح الطيطي بعد اقتحام منزله بمخيم العروب شمال الخليل، فجراً وصادروا حاسوبه وهاتفه النقال.

9-12-2019: استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي المصور الصحفي عبد الرحمن حسان من بيت لحم للمقابلة وهو أحد موثقي لحظة اطلاق النار على الشهيد عمر البدوي في العروب

11-12-2019: اعتقلت قوات الاحتلال الصحافية الحرّة بشرى الطويل، وذلك بعد مداهمة منزلها فجرا في منطقة أم الشرايط قرب رام الله، ومصادرة هاتفين خلويين لها من دون معرفة أسباب الاعتقال.

11-12-2019: إصابة الصحفيين محمد تركمان، ومحمد حمدان بالاختناق جراء استهدافهم بقنابل الغاز لمنعهم عن تغطية اقتحام قوات الاحتلال لمدينة البيرة.

11-12-2019: إدارة الفيس بوك تحذف صفحة موقع تلفزيون نابلس، بشكل مفاجئ دون سابق انذار، كما حذف الفيس بوك 6 حسابات شخصية للعاملين على الصفحة ضمن حملتها في اطار محاربة المحتوى الفلسطيني.

11-12-2019: إدارة الفيس بوك تغلق الصفحة الرسمية لوكالة سما إضافة الى تعطيل حسابات افراد الطواقم العاملة في الوكالة.

11-12-2019: المحكمة العسكرية تمدد اعتقال الصحفي سامح الطيطي لثمانية ايام لاستمرار التحقيق

ومخابرات الاحتلال تمنع لقائه بمحاميه.

11-12-2019 : مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الصحفية بشرى جمال الطويل لمدة 72 ساعة.

15-12-2019: الاحتلال يحول الأسيرة بشرى الطويل للاعتقال الإداري لمدة 4 شهور.

20-12-2019: إصابة ثائر أبو رياش، مصوّر وكالة "الشمال أون لاين" المحلّية، بقنبلة مطاطية أصابته في أسفل ركبته اليسرى، أثناء تغطيته مسيرات العودة شرق جباليا شمال قطاع غزة.

22-12-2019: قوات الاحتلال تقتحم منزل الصحفي خليل ذويب وتعبث بمحتوياته وتصادر بعض معداته وهويته الشخصية في بيت لحم، فجرا.

24-12-2019: قوات الاحتلال تعتقل الكاتب والدكتور احمد قطامش بعد مداهمة منزله في حي جبل الطويل.

25-12-2019: الاحتلال يحول ملف الأسير الصحفي "يحيى صالح العمور" ( 27 سنة) من مدينة يطا جنوب الخليل إلى قضية، وعدّ له لائحة اتهام، بعد 4 شهور على اعتقاله ادارياً.. ويعقد له جلسة محكمة في عوفر وهو معتقل منذ الأول من سبتمبر الماضي وصدر بحقه قرار اداري لأربعة شهور..

26-12-2019: محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الصحفي "سامح جبر الطيطي" 24 عامًا من مخيم العروب شمال الخليل لثمانية أيام أخرى للمرة الثانية لاستكمال التحقيق معه، وكان اعتقل في التاسع من الشهر الجاري

تفاصيل انتهاكات السلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة خلال شهر ديسمبر/ كانون أول 2019

8-12-2019: أجلت محكمة الصلح في مدينة رام الله، النظر في قضية إغلاق مكتب صحيفة "العربي الجديد" إلى السادس من شباط/فبراير المقبل للمرة الثامنة، بسبب عدم حضور الشاهد الوحيد في القضية، والتي تم توجيه اتهام "العمل دون ترخيص والاساءة للأمن"، بعد نشر الصحيفة مقالاً عن التعذيب في سجون السلطة الفلسطينية.

12-12-2019: أجهزة السلطة في نابلس تعتقل الصحفي محمد نمر عصيدة ، وهو أسير محرر ومعتقل سياسي سابق لعدة مرات.

14-12-2019: اعتداء مجهولين للمرة الثانية على مركبة الصحفي حسن عبد الجواد، أثناء توقفها أمام منزله في مخيم الدهيشة.

25-12-2019: اعتقلت أجهزة أمن السلطة، للمرة الثانية الأسير المحرر محمد نمر عصيدة، من بلدة تل الى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة، و جاء ذلك بعد استدعائه الى مقر جهاز الأمن الوقائي في المدينة .

وجاء اعتقال الصحفي عصيدة بعد الإفراج عنه بـ 19 ديسمبر من سجون أجهزة أمن السلطة.