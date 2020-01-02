نتنياهو يستقيل من مناصبه الوزارية

القدس المحتلة - الرأي

قدّم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، استقالته من مناصبه الوزارية في أعقاب لوائح الاتهام ضده، والتزامه أمام المحكمة العليا بالاستقالة من مناصبه خلال ثلاثة أسابيع، ومن المقرر أن تدخل الاستقالة حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.

ومن المتوقع أن يعلن نتنياهو عن تسمية مرشحيه لتولي وزارات الزراعة واستيعاب الهجرة والرفاه الاجتماعي، خلال الأسبوع المقبل

وكان نتنياهو قد تعهد أمام المحكمة العليا بتقديم استقالته من مناصبه الوزارية حتى مطلع العام الحالي، في أعقاب التماس للمحكمة من قبل "الحركة من أجل جودة الحكم"، إذ ينص القانون على استقالة الوزراء الذين تقدم ضدهم لوائح اتهام.

وعيّن نتنياهو في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عضو الكنيست من قائمة "إلى اليمين"، نفتالي بينيت، وزيرًا للأمن، بعد أن تولى هذا المنصب لشهور نتيجة استقالة أفيغدور ليبرمان من منصبه وزيرًا للأمن.

كما عيّن يوم الأحد الماضي عضو الكنيست، يعكوف ليتسمان، وزيرًا للصحة، بعد أن كان يشغل منصب "نائب وزير في مقام وزير"، حيث تولى نتنياهو هذه الوزارة لعدة شهور.