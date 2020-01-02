الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 5 مواطنين من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة السموع جنوب الخليل، واعتقلت حابس اسماعيل المحاريق، وشقيقه علاء، بعد أن فتشت منزلهما وعبثت بمحتوياته.

وذكرت المصادر، أن القوات اعتقلت أسيرين محررين من بلدة عنبتا، شرق طولكرم، وهما: محمود هاشم أبو دقر (24 عاما)، ومحمد هاني جوابرة (27 عاما)، بعد أن داهمت منزليهما في البلدة.

وقالت إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب هايل أسعد غبايشة بخيت من قرية بير الباشا، جنوب جنين .